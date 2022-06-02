أمريكا: مغادرة السلع الزراعية الحيوية أوكرانيا ضروري لتوفير الغذاء للعالم

أ ش أ

أكدت الولايات المتحدة أهمية ضمان مغادرة السلع الزراعية الحيوية أوكرانيا لتوفير الإمدادات الغذائية الضرورية للعالم.

جاء ذلك، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيرته البريطانية ليز تروس، بحسب بيان صحفي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس.

وشدد الجانبان - بحسب البيان - على الحاجة الملحة لمواصلة دعم أوكرانيا، بما في ذلك المساعدات الإنسانية والأمنية الحيوية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، مجددًا، أهمية الوحدة عبر الأطلسي.

وناقش وزيرا الخارجية أهمية تحقيق السلام والازدهار في أيرلندا الشمالية، كما شجع بلينكن على استمرار الحوار بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.

وناقش بلينكن وتروس سبل الاستعداد لمواجهة الأوبئة.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أهمية زيادة التمويل للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، مؤكدا الدور الحاسم الذي يلعبه الصندوق في تعزيز النظم الصحية ومكافحة تلك الأمراض في جميع أنحاء العالم.