أسرة قتيل كفر ربيع بالمنوفية: نتمسك بالقانون وننتظر حكما يثلج قلوبنا

المنوفية - فريق المحافظات

شهدت قرية كفر ربيع، التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، مقتل "ياسر عبدالهادى أحمد أبو فايد" 38 سنة، شاب ترك خلفة طفلين، عبد الله 8 سنوات، وعهود 5 سنوات، وذلك فى واقعة مأساوية على يد اثنين من أبناء شقيقته دون اعتبار لصلة الدم، ليسقط قتيلا غارقا فى دمائه دون أن يفكرا فى أى شىء .

وقال محمود عبد الهادى أحمد أبو فايد، شقيق القتيل فى واقعة القتل الذى شهد بطولتها اثنان من أبناء شقيقته لخلافات عائلية بقرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، إن الجناة قاما بقتل شقيقه دون ورع وخططا للقتل على خلافات قديمة على الرغم من درجة القرابة .

وقال أبو فايد إنهما رمليا زوجته وضيعا أسرة كبيرة، وكان هو القائم على القهوة وكان يسعى على رزقه بالحلال، وفوجئا يوم الواقعة بالخبر ولم يتوقعوا أن يتم الأمر على هذا الحدث، مؤكدا أن شقيقه كان يرعى المنزل كاملا ويرعى أبناء شقيقى المتوفى وكأنهم أبنائه .

وأضاف أبو فايد أن الواقعة هى متكررة أكثر من مرة قبل ذلك، وأنه كانت هناك تهديدات سابقة لنفس الجناة بأكثر من واقعة قديمة، مؤكدا أنه لا بد من أخذ القصاص، وأن الواقعة كان هناك مشاجرة من شهرين ومشاهدة بين أبناء شقيقه وبين الجناة، تكور الأمر إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والإصابات، مؤكدا أنهم يتمسكوا بالقانون وننتظر حكما يثلج قلوبنا، لافتا إلى أنهم يوم الواقعة كانوا فى انتظار شقيقهم لتناول الغداء وفوجئنا بخبر القتل ولم يراعوا قرابة أو جيرة.

وقالت الحاجة عطيات عبد المقصود والدة القتيل إنها فوجئت بخبر الوفاة وتناشد بالقصاص العادل للقضاء على المتورطين، حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى بالقرية.

وكانت مديرية أمن المنوفية تمكنت من القبض على اثنين من المتهمين، قاما بقتل شقيق والدتهم "خالهم" بطلقات نارية، بقرية كفر ربيع التابعة لدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية .

وتمكنت القوات من القبض على كل من "محمود ا س" 22 سنة، و"يوسف ا س" 17 سنة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا يفيد بتلقي بلاغ بمقتل صاحب مقهى بطلق ناري بدائرة مركز تلا، لخلافات عائلية وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لضبط المتهمين في الواقعة.



أسرة المجنى عليه