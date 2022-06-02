رسالة من الملكة اليزابيث قبل احتفال اليوبيل البلاتيني والقصر ينشر أحدث صورة لها

كتب محمد تهامى زكى

أعربت الملكة إليزابيث الثانية، عن سعادتها ببدء الاحتفال باليوبيل البلاتيني لجلوسها على عرش المملكة المتحدة، مشيرة إلى أنها تأمل أن توفر الأيام القادمة فرصة للتفكير في كل ما تم تحقيقه خلال السبعين عامًا الماضية، مع التطلع إلى المستقبل بثقة وحماس.

وقالت الملكة في رسالتها التى نشرها حساب الأسرة الملكية عبر انستجرام: "شكراً لكل من شارك في جمع المجتمعات والأسر والجيران والأصدقاء للاحتفال بيوبلي البلاتيني، في المملكة المتحدة وعبر الكومنولث".





وأضافت الملكة: "أعلم أنه سيتم إنشاء العديد من الذكريات السعيدة في هذه المناسبات الاحتفالية، آمل أن توفر الأيام القادمة فرصة للتفكير في كل ما تم تحقيقه خلال السبعين عامًا الماضية، ونحن نتطلع إلى المستقبل بثقة وحماس".

وبمناسبة بداية عطلة نهاية الأسبوع في الاحتفال باليوبيل البلاتيني، تم إصدار صورة جديدة للملكة، التقطها رانالد ماكيشني في قلعة وندسور في 25 مايو، بالبرج الدائري للقلعة وتمثال الملك تشارلز الثاني الذي يقف في رباعي القلعة في الخلفية.



الملكة اليزابيث يوم 25 مايو الماضي

وتبدأ اليوم الخميس، احتفالات اليوبيل البلاتينى لتكريم مسيرة الملكة إليزابيث التاريخية، حيث يتم الاحتفال من 2 - 5 يونيو لأول مرة باليوبيل البلاتيني لأحد الملوك في التاريخ البريطاني من خلال الاستعراضات والمواكب العسكرية والحفلات الموسيقى فى القصور الملكة وأيضا فى الشوارع.

وتنطلق احتفالات اليوبيل البلاتيني مع استعراض لـ"قوات اللون"، وهو الاحتفال العام السنوي بعيد ميلاد الملكة اليزابيث، وسيشارك أكثر من 1500 عسكري و350 حصانًا في عرض رائع عبر لندن، وبعد وصولهم إلى قصر باكنجهام، ستجتمع العائلة المالكة على شرفة القصر لمشاهدة استعراض جوي من قبل القوات الجوية الملكية.