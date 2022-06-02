"أجراس الكنائس تدق احتفالا بعيد الصعود".. إيبارشية حلوان تلتزم بنسبة الحضور 50%.. والكنائس الكاثوليكية تراعى التباعد الاجتماعى وتلتزم بالكمامة.. وكنائس أسوان تقيم قداسات على فترات منعا للتزاحم

كتب: محمد الأحمدى

تدق أجراس الكنائس اليوم الخميس، فى السابعة مساءً احتفالا بذكرى عيد الصعود، ويعتبر من الأعياد السيدية الكبرى وواحدًا من بين 12 عيدًا تحتفل بهم الكنيسة الأرثوذكسية، ويعتبر احتفال بصعود المسيح إلى السماء بعد أن أتم عمل الفداء وأكمل كل تدابير الخلاص من بعد أربعين يوما من قيامته.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الصعود تمثلا بالملائكة التى فرحت به واستعدت لاستقباله استعدادا لائقا بمقامه العظيم وجلاله المرهوب وأخذت كل منها تبشر الأخرى بقدومه، تنفيذًا لنبوة داود النبي والتي دعا بها جميع الأمم للترنم لاسمه والاحتفال بذكرى صعود بفرح وابتهاج.

وقال القمص ميخائيل جرجس وكيل عام مطرانية حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو لـ "اليوم السابع"، إن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا مازالت الإيبارشية مهتمة بها، مؤكدا أنهم حريصون على عدم التزاحم ودخول الأعداد حسب الإجراءات المتبعة.

وأوضح الأب دومايوس كاهن كنيسة مارمرقس بأسوان أن عيد الصعود يكون اليوم الأربعين من عيد القيامة ويوافق يوم "الخميس"، وعيد العنصرة يكون اليوم الخمسين ونهاية فترة الخمسين المقدسة ويكون يوم "الأحد"، ويكون قداس عيد الصعود عشية العيد يوم "السبت" مساء ويوم "الأحد" صباحاً يكون هناك قداسان.

وتابع فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الكنيسة تلجأ حاليا لفكرة عمل أكثر من قداس فى اليوم الواحد وخصوصا فى الأعياد والمناسبات الهامة للحفاظ على نسبة المواطنين وتقليل العدد، موضحا أنه كل يوم أحد تصلى الكنيسة قداسين بينهم فاصل نصف ساعة حتى لا يكون هناك خروج أثناء القداس.

ويقول الأب أغسطينوس موريس كاهن كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك فى الزيتون أن عيد الصعود والعنصرة لا تلجأ الكنيسة إلى إطلاق الحجز المبكر وتستوعب كل الأعداد بشكل كبير، وذلك مع إجراءات الكمامات والمطهرات والتباعد الاجتماعى قدر الإمكان.

ويُحتفل خلال فترة الخماسين المقدسة يوميًا بتذكار القيامة وكأنّها يوم أحد متصل 7 أسابيع كاملة، ويتكرر الاحتفال بالقيامة يوميا من يوم عيد القيامة وحتى عيد حلول الروح القدس أو عيد العنصرة، والذى يكلل الأحد السابع بعد أحد القيامة.

وفى اليوم الـ39 من الخمسين المقدسة يُحتفل يوميًا بدورة القيامة فى الكنيسة فى القداسات، ويُختتم بالاحتفال بالقيامة فى دورة احتفالية فى صلوات رفع بخور باكر عيد الخمسين.