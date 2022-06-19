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6 نصائح لطلاب الثانوية العامة فى ليلة الامتحان.. أكثروا من شرب الماء

الأحد، 19 يونيو 2022 11:05 ص
6 نصائح لطلاب الثانوية العامة فى ليلة الامتحان.. أكثروا من شرب الماء نصائح لطلبة الثانوية العامة
كتبت أمل علام

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يستعد طلبة الثانوية العامة لأداء الامتحانات يوم غد الإثنين الموافق 20 يونيو، و لكى يؤدى الطلبة امتحاناتهم في جو خالى من التوتر أو القلق والتركيز في الامتحانات يقدم خبراء التغذية بعض النصائح الهامة من الأطعمة والمشروبات الصحية، التي تساعدهم على التركيز ليلة الامتحان..

من جانبها كشفت الدكتور داليا بهجت استشارى التغذية العلاجية والصحة العامة، إنه من المهم لطلبة الثانوية العامة عدم تناول الأطعمة الدسمة قبل النوم، وتتناول وجبات متعددة صغيرة على مدار اليوم بكميات قليلة لإعطاء الطاقة، والتركيز..

على أن يشمل طعامهم ومشروباتهم على الآتى:

1.فى وجبة الغذاء على أن تحتوى على الخضروات مثل الكوسه أو الفاصوليا أو البامية والملوخية، وضرورة ان تشمل المائدة على طبق السلطة الذى يحتوى على الفلفل الألوان، والطماطم، والخيار لمنع العطش، كما يجب الاهتمام بالبروتين، ويمكن تناول قطعة من البروتين، وقليل من النشويات من الأرز والمكرونة لعدم الشعور بالحر.

 2.الاهتمام بالأطعمة المليئة بمضادات الاكسدة مثل المكسرات ويمكن تناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات وحفنة من الفواكه المجففة لاحتوائها على مضادة الأكسدة التي تساعد على التركيز والطاقة.

3.الإهتمام بتناول الكثير من الماء بتناول حوالى 8 أكواب من الماء والاهتمام بالسوائل التي يحتاجها الجسم مثل عصير الليمون الطازج بالنعناع.

 4. الحرص على الفواكه مثل البطيخ لأنه يحتوي على الألياف والكثير من الماء لمقاومة الحر وعدم الشعور بالعطس، وتناول التفاح، والموز لأن الموز يحتوي على البوتاسيوم لعدم الشعور بالتوتر والارهاق، والفراولة لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة.

5. تناول من فنجانين إلى 3 فناجين من القهوة يوميا، لأنها تساعد على التركيز كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة، ولكن لا ينصح بالإكثار من المنبهات لأنها تزيد من التوتر وعدم الرغبة في النوم ليلا.

6. الاهتمام بالنوم، وينصح بالحرص على النوم ليلا وأخذ قسط وافر من النوم للمساعدة على التركيز في الامتحان.


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