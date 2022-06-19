5 نصائح لتخفيف الوزن للرجال.. منها تناول الطعام كل 4 ساعات

كتبت إيناس البنا

هناك العديد من الأنظمة الغذائية التي يمكنك تناول الكربوهيدرات، والنظام الغذائي، ونظام كيتو الغذائي، ونظام باليو، والنظام الغذائي النباتي، وما إلى ذلك، والقائمة تطول وتطول، ولكن غالبًا ما يخطئ الناس حول الفترات والأشياء التي يتعين عليهم القيام بها فيما بينها.

قد لا يكون فقدان الوزن بالنسبة للرجال أمرًا سهلاً لأنهم غالبًا ما يكونون متشابكين في العمل وآلاف الوظائف التي يتعين عليهم القيام بها، لذلك ، عليك أن تنظر للأمام وتحاول اكتشاف الأخطاء التي يمكنك العمل عليها لتقليل وزنك.

سنخبرك اليوم بـ 5 نصائح يمكنك تطبيقها لفقدان الوزن بشكل فعال وفقا لموقع " . onlymyhealth"

5 نصائح لتخفيف الوزن للرجال



1. تجنب الحميات الشعبية وابدأ خطة الأكل الصحي



نعلم جميعًا أن هناك العديد من الأنظمة الغذائية المتاحة لفقدان الوزن، لكن المشكلة تكمن في العقلية الكامنة وراء اتباع نظام غذائي هو على المدى القصير، قد تحصل على نتائج فورية ، ولكن قد لا يكون لديك فقدان مستمر للوزن مطلوب لصحة الجسم، تقيدك العديد من الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن من تناول نوع معين من الأطعمة التي تمنعك من الحصول على العناصر الغذائية الأخرى، لذلك ، تحتاج إلى التركيز على بدء أسلوب حياة صحي ووضع خطة لتناول الطعام ليست مقيدة ومعقدة للغاية.

2. تناول الطعام كل 4 ساعات للسيطرة على الجوع والسكر في الدم



تخطي الوجبات ليس خيارًا صحيًا في الواقع، يعد تناول وجبات صغيرة أمرًا صعبًا للغاية ، خاصة في الأوقات المزدحمة، لذلك ، يجب أن تحاول تناول الطعام كل 4 ساعات ، مما يجعلك تتحكم في جوعك ويؤثر أيضًا على مستويات السكر في الدم، إليك كيف يمكنك التخطيط لوجباتك-

الإفطار - 8 صباحًا

الغداء - 12 مساءً

وجبة خفيفة صحية - 3 مساءً

العشاء - 6:30 مساءً

3. تناول نظام غذائي متوازن في جميع الوجبات



إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، فعليك تناول نسبة متوازنة من العناصر الغذائية في كل وجبة تتناولها، يجب أن تحتوي جميع الوسائل تقريبًا على حوالي 40٪ من البروتينات و 35٪ من الكربوهيدرات و 25٪ من الدهون الصحية. يساعد الروتين على فقدان الوزن وقمع الشهية. كما أنه يزيد من التمثيل الغذائي الخاص بك ويساعد في إعادة جسمك إلى الشكل، أضف بعض الكربوهيدرات الصحية إلى نظامك الغذائي

4. شرب المزيد من الماء



يعتبر تناول الماء أمرًا بالغ الأهمية لجسمك ويمكن أن يكون له العديد من الفوائد الإيجابية على صحتك، يمكن أن تؤدي زيادة استهلاكك للمياه إلى جعل وظائف جسمك تعمل بمستويات مثالية، كما يكون أيضًا مهمًا جدًا في رحلة إنقاص الوزن.

لن تصاب بالجفاف إذا كنت تشرب المزيد من الماء بانتظام. منع الجفاف الذي يؤدي إلى الصداع والتعب والخمول والارتباك وتغير المزاج ، اقتبس.

5. قم بممارسة 30 دقيقة لممارسة النشاط البدني اليومي



التمرينات الرياضية مهمة جدًا لحرق السعرات الحرارية التي استهلكتها، ومن المفاهيم الخاطئة أن فقدان الوزن لا يمكن أن يتأثر إلا بالتمارين المعقدة، والحقيقة هي أنه حتى 30 دقيقة من النشاط اليومي كافية لبدء رحلة إنقاص الوزن، لا يجب أن يكون النشاط البدني أو التمرين تمرينًا معينًا. يمكن أن يكون العمل متعلقًا بالبستنة أو الأعمال المنزلية أو تمشية الكلب أو ركوب دراجتك. يمكن أن يحدث هذا تغييرًا كبيرًا في وزنك.