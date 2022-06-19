وزير النفط العراقى: إنتاجنا سيصل لـ8 ملايين برميل يوميا في 2027

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أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الأحد، أن بلاده تعمل على زيادة إمكانياتها لرفع الطاقة النفطية، والتزامها بالوصول إلى إنتاج 8 ملايين برميل بنهاية عام 2027.



وقال إسماعيل -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع)- إنه حاليا لدى العراق مشاريع قيد الإنجاز في كافة الحقول النفطية وخاصة في محافظة البصرة، مشيرا إلى أن الوزارة لديها مشاريع بنى تحتية لمد أنابيب سيلان بالبحر، مؤكدا التزام بلاده بقرارات منظمة "أوبك" وبسياسة العمل فيها، في إطار ضرورة توفير النفط لكافة المستثمرين.



وحول قانون الدعم الطارئ، أوضح إسماعيل أن القانون لم يلب تكاليف الإنتاج ووزارة النفط سجلت احتجاجها لدى مجلس الوزراء حول ذلك.



وحول الشركات العاملة في إقليم كردستان، أشار وزير النفط العراقي إلى أن بلاده تنفذ قرار المحكمة الاتحادية وكل الإجراءات القانونية والدستورية الشرعية التي تمكن من تنفيذ هذا القرار وستمضي بهذه الخطوة والخطوات الأخرى.



وأكد إسماعيل التزام العراق بحصته في أوبك وأنه يحقق بحدود 100% من هذا الالتزام، موضحا أن سقف التصدير سيكون لعموم العراق لشهر يونيو 3 ملايين و800 ألف يوميا وشهر يوليو 3 ملايين و850 ألفا.