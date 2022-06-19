وزير القوى العاملة يصل الجزائر للمشاركة باجتماع رابطة المجالس الاقتصادية العربية

كتبت ــ آية دعبس

يشارك وزير القوى العاملة محمد سعفان، علي مدى يومين في أعمال رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها بالجزائر.

واستقبل وزير القوى العاملة بمطار الجزائر، بوشناق خلادي سيدي محمد رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، وسفير مصر بالجزائر الدكتور مختار وريدة، سفير مصر بالجزائر.

وعقد عقب الاستقبال اجتماع تنسيقي حول جدول أعمال الرابطة، ورحب رئيس المجلس الوطني بوزير القوي العاملة محمد سعفان، والوفود المشاركة في اجتماع أعمال الرابطة متمنيا لهم إقامة طيبة في بلدهم الثاني الجزائر.

من جانبه، أثني سعفان علي حسن الضيافة، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر علي مر التاريخ، مؤكدا ضرورة التواصل المستمر والدائم مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، والموازي له فى الدولة المصرية للاطلاع على القوانين والقرارات التى يتبناها ودراستها وتوحيد الرؤي لبدء البرامج والأنشطة المشتركة .

وقال سعفان: إن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة من أجل تفعيل الحوار المجتمعي كأداة لإدارة ملف العمل تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثالها لمعايير العمل الدولية، مشيرا إلي أن دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي لشئون العمل مناقشة كل ما يهم مناخ العمل بما يخص أصحاب الأعمال والعمال، وتوصيف كل الأمور المشتركة فيما بينهم، وما يواجههم من معوقات للوقوف عليها ومناقشتها بما يخدم العملية الإنتاجية.