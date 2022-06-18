اليوم السابع
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القوى العاملة: تحصيل 293 ألف جنيه مستحقات 13 عاملا مصريا بالأردن

السبت، 18 يونيو 2022 12:31 م
القوى العاملة: تحصيل 293 ألف جنيه مستحقات 13 عاملا مصريا بالأردن وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان نجح في الحصول على مستحقات 13 عاملا مصريا، حيث بلغت مستحقاتهم 15 ألفا و704 دولاراً  ، أي ما يعادل 293 ألف جنيه مصري تقريبا .
 
وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالأردن بمتابعة المستحقات المالية 13 عاملا مصريا، وعودة العمال المفصولين إلي عملهم، فضلا عن استعادة جوازات سفر والوثائق الرسمية لـ 16 عاملا من أصحاب العمل ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.
 
وقال الملحق طلعت السيد محمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، في تقريره لوزير القوي العاملة :  إنه تمت الاستجابة الفورية ،  ونجح المكتب في الحصول على مستحقات 13 عاملا مصريا يعملون لدي أربعة من أصحاب الأعمال ، حيث بلغت مستحقاتهم 15 ألفا و704 دولاراً، أي ما يعادل 293 ألف جنيه مصري تقريبا   فضلا عن التدخل لإعادة  5 عمال إلى العمل بعد الفصل من العمل، بالإضافة إلي استعادة جوازات سفر والوثائق الرسمية لـ 16 عاملا من أصحاب الأعمال.
 
 

القوى العاملة

التمثيل العمالى بالاردن

السفارة المصرية بالاردن



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