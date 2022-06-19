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وزير الاقتصاد الألمانى: سنحاول تعويض "الغاز الطبيعى" عن طريق زيادة حرق الفحم

الأحد، 19 يونيو 2022 05:45 م
وزير الاقتصاد الألمانى: سنحاول تعويض "الغاز الطبيعى" عن طريق زيادة حرق الفحم النفط
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إن ألمانيا ستحد من استخدام الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء، بسبب المخاوف بشأن النقص المحتمل الناجم عن قطع الإمدادات من روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف وزير الاقتصاد الألماني، أن ألمانيا ستحاول تعويض هذه الخطوة عن طريق زيادة حرق الفحم، وهو وقود أحفوري يزيد من حدة التلوث، متابعا: إنه أمر مرير، لكنه ببساطة ضروري في هذا الوضع من أجل تقليل استخدام الغاز.

ولفت وزير الاقتصاد الألماني،  إلى أنه يعتقد أن الدافع وراء هذه الخطوة سياسي، وبدأت ألمانيا، التي لطالما اعتمدت بشدة على واردات الطاقة من روسيا، في تقليص وارداتها بشكل كبير بسبب الحرب في أوكرانيا، مع ذلك، أصرت الحكومة على أن هناك حاجة للغاز الروسي لفترة من الوقت حتى تتوفر مصادر بديلة للطاقة، مثل الغاز الطبيعي المسال الذي يتم جلبه عن طريق السفن.

 

 


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