هبوط مؤشرات البورصة في أولى جلسات الأسبوع.. ورأس المال يفقد 8.1 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 8.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 649.558 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.4%، ليغلق عند مستوى 9728 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1732 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 11996 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 3927 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 2693 نقطة.