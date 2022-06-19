اليوم السابع
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نائب وزير خارجية المكسيك تصل القاهرة للقاء عدد من المسؤولين

الأحد، 19 يونيو 2022 10:34 ص
نائب وزير خارجية المكسيك تصل القاهرة للقاء عدد من المسؤولين كارمن مورينو نائبة وزير خارجية المكسيك مع السفير أشرف منير
كتبت رحاب نبيل

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وصلت مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، كارمن مورينو نائبة وزير خارجية المكسيك، في زيارة تستغرق عدة أيام، تلتقي خلالها عدد من المسؤولين، وتجري  مشاورات سياسية مع الدكتورة ماهي عبد اللطيف مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية.
 
كان في استقبال نائب وزير خارجية المكسيك بقاعة كبار الزوار بمطار القاهرة، السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية، ومن المقرر أن تلتقي مورينو خلال الزيارة أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط كما تزور مدينة الاقصر والعاصمة الجديدة.
 
كارمن مورينو نائبة وزير خارجية المكسيك مع السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية
كارمن مورينو نائبة وزير خارجية المكسيك مع السفير أشرف منير

 


نائب وزير خارجية المكسيك

مطار القاهرة

مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية

أمين عام جامعة الدول العربية



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