نائب وزير الاتصالات يتفقد مجمع المصالح الحكومية المميكن بالوادي الجديد.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية والوفد المرافق، والذي يزور المحافظة بهدف تعزيز العلاقات ودعم سبل التعاون في مجالات التحول الرقمي ومشروعات البنية التحتية.

واستهلت الزيارة بتفقد مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي _ رئيس الجمهورية كأول مجمع للمصالح الحكومية يُحاكي الحي الإداري بالعاصمة الجديدة ويُدار بالنظم الذكية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليكون بمثابة نموذج أولي تحتذيه المحافظات فيما بعد ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات.



نائب وزير الاتصالات يتفقد مجمع المصالح الحكومية المميكن بالوادي الجديد



نائب وزير الاتصالات يتفقد مجمع المصالح الحكومية المميكن بالوادي الجديد



نائب وزير الاتصالات يتفقد مجمع المصالح الحكومية المميكن بالوادي الجديد



نائب وزير الاتصالات يتفقد مجمع المصالح الحكومية المميكن بالوادي الجديد



نائب وزير الاتصالات يتفقد مجمع المصالح الحكومية المميكن بالوادي الجديد