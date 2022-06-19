مقتل مسلحين اثنين فى مواجهة مع القوات الهندية بإقليم كشمير

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أعلنت الشرطة الهندية مقتل مسلحين اثنين في مواجهة مع قوات الأمن بمنطقة "كوبوارا" في ولاية "جامو وكشمير" بالهند.



وأوضحت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد أن أحد المسلحين ينتمي إلى جماعة "لشكر طيبة"، بينما لا يزال يتم التأكد من هوية المسلح الثاني.



ولفتت الشرطة إلى أن المواجهة بدأت بعدما شنت القوات عملية أمنية في المنطقة لاعتقال أحد المسلحين، إلا أنها تعرضت لإطلاق نار كثيف ما حدا بها إلى الرد، وتمكنت من قتل اثنين من المسلحين.