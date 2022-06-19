مصرع مواطن أسفل عجلات القطار في الشرقية

لقى شخص مصرعه أسفل عجلات القطار بمحافظة الشرقية، أثناء عبوره شريط السكك الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الزقازيق العام.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الزقازيق العام بوصول"نائل إ ال ز" 49 عاما جثة هامدة، وتبين من التحريات أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، من أمام مزلقان الحميات دائرة مركز الزقازيق، صدمه القطار وتوفى فى الحال، تم تحرير محضر بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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