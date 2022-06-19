مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان نوى بشبين القناطر

القليوبية - إبراهيم سالم

لقى طالب مصرعه، صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة مزلقان نوى دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي شبين القناطر المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد سيد القاضى مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمصرع طالب بعد اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة مزلقان نوى دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "كريم ا س"، 21 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة مزلقان نوى دائرة المركز، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي شبين القناطر المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.