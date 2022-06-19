ضبط عاطل بحوزته كمية من الهيروين والاستروكس قبل ترويجها بالخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، لممارسته نشاط إجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والاستروكس"، وحيازة أسلحة بيضاء، ومبلغ مالي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، والتحفظ على السلاح الأبيض.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بمديرية الأمن، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطل بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والاستروكس"، بدائرة قسم شرطة الخصوص.

عقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط، "ع إ أ"، 41 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة الخصوص، وذلك حال تواجده بطريق ترعة الإسماعيلية دائرة القسم، وبحوزته 50 لفافة لمخدر الهيروين، و10 لفافات لمخدر الاستروكس"، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال".

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض للدفاع ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.