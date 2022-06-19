اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مستشار الأمن القومى الأمريكى يتعرض للإصابة بفيروس كورونا

الأحد، 19 يونيو 2022 09:01 ص
مستشار الأمن القومى الأمريكى يتعرض للإصابة بفيروس كورونا جيك سوليفان
أ.ش.أ

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أعلنت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي أصيب بعدوى كورونا " كوفيد ـ 19 ".

وأضافت المتحدثة أن الإصابة جاءت بدون أعراض ظاهرة، مشيرة إلى أن سوليفان لم يكن على صلة قريبة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووفق بيان صدر عن المجلس فإن سوليفان كان قد التقى يوم الجمعة بوزير الخارجية السنغالي أيساتا تال سال في البيت الأبيض لمناقشة الحرب الروسية على أوكرانيا والأمن الغذائي العالمي.

وأضاف البيان، أن سوليفان كان قد اجتمع كذلك مع نظيره الصيني يوم الاثنين الماضي في لوكسومبورج.

 


جيك سوليفان

كورونا

امريكا

بايدن

فيروس كورونا



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