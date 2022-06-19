اليوم السابع
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مساعد وزير الداخلية الأسبق: طريق الإسكندرية مطروح أصبح نموذجا عالميا

الأحد، 19 يونيو 2022 11:32 م
مساعد وزير الداخلية الأسبق: طريق الإسكندرية مطروح أصبح نموذجا عالميا مدحت قريطم
كتب محمود رضا الزاملى

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قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق، تطوير ورفع كفاءة طريق الإسكندرية مطروح وأصبح طريق عالمى، ونموذجا عالميا، معلقا على الصينية فى طريق الإسكندرية مطروح والمتداولة على التواصل الاجتماعى، قائلاً : " طريق الخدمة منفصل تماماً عن الأساسي.

 

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتفزيون المصرى، أنه خلال فصل الصيف تتزايد الإقبال على طريق الإسكندرية مطروح لذلك أصبح 6 حارات لتخفيف الكثافات، وتوفير خدمات مرورية 24 ساعة، وكذلك رفع كفاءة الطريق الداخلى بحارتين أيضا لتخفيف الكثافات المرورية، وتم توسعة الطريق فيما يخص القرى السياحية بمسافة 60 كلم و9 كبارى التفاف.

 

وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، تم عمل الكبارى بطريقة علمية محترفة يضاهى أفضل الكبارى العالمية، وطريق الخدمة 4 حارات رايح جاى لسيارات الخدمة إلى رايحة القرى السياحية، وهو مخصص للملاكى والسيارات نصف النقل، أما النقل الثقيل فسيعتمد على الطريق الأساسى والمكون من 6 حارات، وهو حدث عالمي".

 

 

 


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