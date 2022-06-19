محافظ بني سويف: انتهاء ترتيبات استقبال 18 ألفا و196 طالباً بامتحانات الثانوية العامة

بنى سويف- هانى فتحى

راجع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مع وكيل وزارة التربية والتعليم، الترتيبات النهائية لعقد امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة، قبل انطلاقها بساعات، والتى تبدأ "غدًا الاثنين" بمواد "التربية الدينية والتربية الوطنية" ويوم الثلاثاء "الاقتصاد والإحصاء والتى لاتضاف إلى المجموع ولكن مواد "نجاح ورسوب"، على أن تبدأ امتحانات المواد التى تضاف إلى المجموع بمادة اللغة العربية يوم الأحد المقبل"26/6"، على أن تختتم الامتحانات الخميس 21 يوليو المقبل، حيث تقدم للامتحان أكثر من 18 ألف طالبة وطالبة فى القسمين العلمى والأدبى موزعين على إجمالى 53 لجنة على مستوى المحافظة.

واطمأن محافظ بنى سويف على الانتهاء من توافر كافة التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وكذا تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم فى الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.

وأكد محافظ بنى سويف على توفير كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية قبل وأثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، مشدداً على ضرورة الاتصال الدائم بين غرفة عمليات المديرية والغرفة الرئيسية بالمحافظة والغرفة المركزية بالوزارة وغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس على مستوى المحافظة، والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها

كما نوه المحافظ عن تكليفاته السابقة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى بالمتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات وذلك لتوفير الهدوء فى محيط لجان الامتحانات

فيما أوضح محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم عقد اجتماع بحضور مديرى عموم المديرية ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان ومركز التويع وسبقه اجتماع مع قيادات الوزارة " فيديوكونفرانس"، ، حيث تم التأكيد على تنفيذ كافة التعليمات الواردة من الوزارة بشأن عقد الامتحانات والتنسيق التام بين المديرية وكافة الجهات التنفيذية والأمنية ذات الصلة لتذليل اية عقبات، علاوة على الانتهاء من مراجعة جاهزية اللجان، وتوفير جميع سبل الراحة من اضاءة وتهوية ونظافة اللجان والالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية داخلها، حرصا على سلامة الجميع، بجانب تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتأمينهم فى الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها

وأضاف وكيل الوزارة، أن العدد الإجمالى للمتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ 18 ألف و196 طالباً وطالبة، موزعين بواقع 12 ألف و490 للقسم العلمى " 9816 علوم + 2674 رياضة "، و5706 طالباً وطالبة بالأدبى، حيث تبدأ الامتحانات غداً الاثنين "20/6"بمادتى التربية الدينية والوطنية، ويوم الثلاثاء" 21/6" بالاقتصاد والإحصاء، ويوم الأحد 26 /6 " بمادة اللغة العربية، ويوم الثلاثاء "28/6" باللغة الأجنبية الثانية، ويوم الأحد"3/7" بمادتى الكيمياء للعلمى والجغرافيا للأدبى، ويوم الثلاثاء "5/7" بالرياضة التطبيقية، ويوم الخميس "7/7" باللغة الأجنبية الأولى، ثم تتوقف الامتحانات لتستأنف عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يؤدى الطلاب الامتحان يوم الخميس "14/7" فى مادة الفيزياء للعلمى والتاريخ للأدبى، ويوم الأحد "17/7" بالجيولوجيا/علوم، والتفاضل والتكامل / رياضة، وعلم النفس والاجتماع للأدبى، ويوم الثلاثاء "19/7"بالجبر والهندسة الفراغية/رياضة، وتختتم الخميس"21/7" بمادتى الأحياء/علوم، والاستاتيكا / رياضة.



الترتيبات النهائية لعقد امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة (1)



الترتيبات النهائية لعقد امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة (2)