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محافظ المنيا يتابع جاهزية لجان مدارس أبوقرقاص لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

الأحد، 19 يونيو 2022 05:38 م
محافظ المنيا يتابع جاهزية لجان مدارس أبوقرقاص لاستقبال امتحانات الثانوية العامة محافظ المنيا يتابع جاهزية لجان المدارس
المنيا – حسن عبد الغفار

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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد جاهزية عدد من اللجان بمركز ابوقرقاص لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسى 2021/2022 والتي ستبدأ غدا الاثنين 20 يونيه.

جاء ذلك بحضور ، المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، اللواء محمد عزت رئيس المدينة وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

شملت جولة المحافظ، تفقد لجان مدارس (قاسم أمين الإعدادية – قاسم أمين الثانوية).

أطمأن المحافظ، على جاهزية اللجان وعلى توافر كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات  ووجه رئيس الوحدة المحلية، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم  وخاصة أعمال النظافة ورفع المخلفات من محيط اللجان ، وأكد المحافظ على تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وكذلك سيارة إسعاف في نقاط محددة لاستقبال أي حالة طوارئ ، كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق مع شركة الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، و ضرورة التواصل والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة حال المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات.

من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه تم تخصيص 114 لجنة على مستوي جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة، مشيراً إلى ان إجمالي عدد الطلاب المؤدين للامتحانات يبلغ 39 ألف و98 طالب وطالبة.

 

محافظ المنيا يتابع جاهزية لجان المدارس (1)
محافظ المنيا يتابع جاهزية لجان المدارس 

 

محافظ المنيا يتابع جاهزية لجان المدارس (2)
محافظ المنيا يتابع جاهزية لجان المدارس 

 

محافظ المنيا يتابع جاهزية لجان المدارس (3)
محافظ المنيا يتابع جاهزية لجان المدارس 

 

محافظ المنيا يتابع جاهزية لجان المدارس (4)
محافظ المنيا يتابع جاهزية لجان المدارس 

 

محافظ المنيا يتابع جاهزية لجان المدارس (5)
محافظ المنيا يتابع جاهزية لجان المدارس 

 

محافظ المنيا يتابع جاهزية لجان المدارس (6)
محافظ المنيا يتابع جاهزية لجان المدارس 

 

محافظ المنيا يتابع جاهزية لجان المدارس (7)
محافظ المنيا يتابع جاهزية لجان المدارس 

 

محافظ المنيا يتابع جاهزية لجان المدارس (8)
محافظ المنيا يتابع جاهزية لجان المدارس 

 

محافظ المنيا يتابع جاهزية لجان المدارس (9)
محافظ المنيا يتابع جاهزية لجان المدارس 

 

محافظ المنيا يتابع جاهزية لجان المدارس (10)
محافظ المنيا يتابع جاهزية لجان المدارس 

 

محافظ المنيا يتابع جاهزية لجان المدارس (11)
محافظ المنيا يتابع جاهزية لجان المدارس 

 

محافظ المنيا يتابع جاهزية لجان المدارس (12)
محافظ المنيا يتابع جاهزية لجان المدارس

 

 

 


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