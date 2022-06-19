رئيس مدينة ملوى يكشف تفاصيل إنشاء المركز الطبى ضمن حياة كريمة فى المنيا

كما تفقد رئيس مركز ومدينة ملوى، الموقع المقترح وانهاء مشكلات توفير الاراضي لأقامة مشروع وحدة التضامن الاجتماعى بقرية البرشا ، وذلك للتأكد من صلاحية المواقع المقترحة وجاهزيها وتذليل كافة العقبات التى تعوق اعمال التنفيذ وتسليمها للجهات المنفذة .

واثناء الجولة الميدانية تم فحص شكوى احد المواطنين بقرية نزلة البرشا، والذى يتضرر من تأكل عامود الانارة بالشارع الذى يسكن به، وبالفحص تبين انه يتم بالقرية اعمال احلال وتجديد لكافة اعمدة الانارة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن جانب اخر تفقد رئيس المدينة اعمال تركيب البلدورات بشارع 26 يوليو بحى شرق مدينة ملوى قبل اعمال الرصف،ضمن اعمال الخطة المركزية 2021/2022