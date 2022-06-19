اليوم السابع
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رئيس مدينة ملوى يكشف تفاصيل إنشاء المركز الطبى ضمن حياة كريمة فى المنيا

الأحد، 19 يونيو 2022 01:23 م
رئيس مدينة ملوى يكشف تفاصيل إنشاء المركز الطبى ضمن حياة كريمة فى المنيا رئيس مدينة ملوى يكشف تفاصيل إنشاء المركز الطبى ضمن حياة كريمة فى المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، بمحافظة المنيا ، أنه جارى دراسة المواقع المقترحة طبقاً للمواصفات والدراسة الفنية لإقامة مشروع المركز الطبى بقرية إبشادات وقرية أم قمص ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتسليمها للجهات المنفذة.
 
 
كما تفقد  رئيس مركز ومدينة ملوى، الموقع المقترح وانهاء مشكلات توفير الاراضي لأقامة مشروع وحدة التضامن الاجتماعى بقرية البرشا ، وذلك للتأكد من صلاحية المواقع المقترحة وجاهزيها وتذليل كافة العقبات التى تعوق اعمال التنفيذ وتسليمها للجهات المنفذة .
 
واثناء الجولة الميدانية تم فحص شكوى احد المواطنين بقرية نزلة البرشا، والذى يتضرر من تأكل عامود الانارة بالشارع الذى يسكن به، وبالفحص تبين انه يتم بالقرية اعمال احلال وتجديد لكافة اعمدة الانارة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. 
 
ومن جانب اخر تفقد رئيس المدينة اعمال تركيب البلدورات بشارع 26 يوليو بحى شرق مدينة ملوى قبل اعمال الرصف،ضمن اعمال الخطة المركزية 2021/2022 
 
 
 
 

 


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