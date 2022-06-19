محافظ القليوبية يشهد مراسم تجليس الأنبا نوفير أسقفا لشبين القناطر.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء أمس، مراسم حفل تجليس نيافة الأنبا نوفير أسقفا لمطرانية شبين القناطر وتوابعها، خلفا للأنبا بطرس المتنيح، وذلك بمقر مطرانية شبين القناطر بأبو زعبل بالخانكة، وذلك بحضور الأنبا مرقس النائب البابوي ومطران شبرا الخيمة وتوابعها، ونيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وتوابعها، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، واللواء غالب مصطفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليويبة، والدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، ومجدى نجاح رئيس مدينة الخانكة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة ولفيف من الآباء الأساقفة والكهنة.

وقدم محافظ القليوبية التهنئة لنيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها، كما تقدم الهجان بخالص التهاني لأبناء شبين القناطر وتوابعها لاختيار أسقف وراعي لهم داعيًا الله أن يديم له الصحة والبركة في منصبه الجديد، مؤكدا على روابط الصلة والأخوة التى تجمع بين الأخوة المسيحيين والمسلمين، والوحدة الوطنية بين أبناء مصر والتى تساهم فى تحقيق الرخاء والتنمية والاستقرار على كافة الأصعدة.

كان قد سيم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نيافة الأنبا نوفير الذى كان يخدم خدمة مباركة لمدة 16 عاما فى دير موسي النبي بجنوب سيناء، أسقفًا على كرسي إيبارشية شبين القناطر وتوابعها، خلفا للأنبا بطرس المتنيح جاء ذلك خلال عشية سيامة وتجليس العشرة أساقفة الجدد الذين تمت سيامتهم بيد قداسته بكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أكثر من مئة من أعضاء المجمع المقدس فى بداية شهر يونيو الحالى.



مراسم حفل تجليس نيافة الأنبا نوفير أسقفا لمطرانية شبين القناطر (1)



مراسم حفل تجليس نيافة الأنبا نوفير أسقفا لمطرانية شبين القناطر (2)



مراسم حفل تجليس نيافة الأنبا نوفير أسقفا لمطرانية شبين القناطر (3)



مراسم حفل تجليس نيافة الأنبا نوفير أسقفا لمطرانية شبين القناطر (4)



مراسم حفل تجليس نيافة الأنبا نوفير أسقفا لمطرانية شبين القناطر (5)



مراسم حفل تجليس نيافة الأنبا نوفير أسقفا لمطرانية شبين القناطر (6)



مراسم حفل تجليس نيافة الأنبا نوفير أسقفا لمطرانية شبين القناطر (7)



مراسم حفل تجليس نيافة الأنبا نوفير أسقفا لمطرانية شبين القناطر (8)