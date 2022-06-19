محافظ الغربية يكلف أحمد المغاوري لرئاسة حي أول المحلة وسعد نصر لثاني المحلة

الغربية عادل ضرة

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أمراً إداريا بتكليف المحاسب أحمد المغاوري القائم بعمل رئيس حي ثان المحلة، للقيام بأعمال رئيس حي أول المحلة، كما تم تكليف المحاسب سعد محمد نصر نائب رئيس مركز ومدينة المحلة، للقيام بأعمال رئيس حي ثان المحلة الكبرى.ونقل علاء النمر رئيس حي أول المحلة إلى مجلس مدينة طنطا

فى سياق أخر تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية بمركز ومدينة قطور في تجميل مداخل المدينة والقرى إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري من الطرق الرئيسية والفرعية وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع الناتج اليومي من القمامة والمخلفات والأتربة وذلك بمتابعة اللواء محمد زايد رئيس مركز ومدينة قطور.

وفي ذات السياق تم قص وتقليم الأشجار وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري بالمركز والمدينة بالإضافة إلى متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة بالقرى، كما قام عمال المركز بتنفيذ حملة نظافة وتجميل مكبرة، تم خلالها تنظيف ورفع كفاءة (قرية بلتاج ، طريق بلتاج - قطور- ميت الشيخ، قرية الشين، منطقة المقابر، طريق ابشواي قطور، مدخل الطريق الدولي).

وأكد الدكتور طارق رحمي على استمرار العمل لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة قطاع النظافة وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي لجميع القرى والمدن.