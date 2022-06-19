محافظ الغربية يستقبل سيدة الجلاء ويوفر لها وحدة سكنية والوزير يوجه بتجهيزها.. فيديو

الغربية مصطفى عادل

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، سيدة مسنة بمكتبه بديوان عام المحافظة استجابة لطلبها، بعدما استوقفت موكب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة أثناء جولته أمس بعدد من المستشفيات بالمحافظة.

حيث طلبت السيدة المسنة من الوزير سكن تقيم فيه لعدم وجود مسكن لها وقيامها بخدنة المواطنين بالمنازل ، واصطحابها وزير التعليم العالي معه لديوان عام المحافظة، وأعلن المحافظ توفير شقة بمساكن المحافظة كما وجه الوزير بتجهيزها بالكامل.

واستقبلت السيدة الخبر بسعادة كبيرة، عندما علمت بأن الشقة مكونة من غرفتين قائلة: "شقة بأوضتين؟، ده انا كنت بحلم بحمام اقعد فيه".

وقال المحافظ للسيدة تعزمينا بقي في الشقة لما تستلميها فأجابته: "هعملك رز معمر ولحمة و فراخ خير ربنا كتير"، وسألت السيدة وزير التعليم العالي عن اسمه وعندما ابلغها بانه الدكتور خالد قامت السيدة بترديد الدعاء له قائلة ربنا يسترها معاك ياخالد دنيا واخره وينجبر خاطرك عند الرب وعند العبد أنت واللي زيك ،كما سألت عن اسم محافظ الغربية ودعت له قائلة ربنا يسترها معاك يا طارق دنيا واخره ويهديلك ولادك ويوسع رزقك أنت والدكتور خالد واللي زيكم".