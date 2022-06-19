إزالة 25 حالة تعد بإجمالى مساحة 1632 مترا مربعا بنطاق 6 مراكز فى البحيرة

البحيرة – ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات ومنع أي تعدى جديد نهائيا، وإزالة فورية في المهد مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة في المخالفة والمواد المستخدمة في البناء، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية. والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 6 مراكز عن إزالة 25 حالة تعدٍ بإجمالي مساحة بلغت 1632 م٢ عبارة عن إزالة: 17 حالة تعدٍ بمساحة 806 م٢ بكفر الدوار، حالتي تعدي بمساحة 351 م برشيد.، 3 حالات تعدٍ بمساحة 245 م٢ بأبو حمص، حالة تعدي بمساحة 100 م٢ بأبو المطامير،- حالة تعدي بمساحة 70 م٢ بالدلنجات، حالة تعدي بمساحة 60 م٢ بحوش عيسى.