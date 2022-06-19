محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء مكتبة مصر العامة

أسوان صلاح المسن

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتفقد الأعمال الجارية بمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 68 مليون جنيه، على مساحة 3540 م2 ، والمخطط نهوها فى يونيو 2023 ، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 35 % ،

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن إنشاء هذا الصرح الثقافي والمعرفي والحضاري، يأتي ضمن استثمار المقومات السياحية والتاريخية والثقافية والتراثية لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، لتكون هذا الصرح الثقافي منارة علمية وثقافية وسياحية، لإثراء الحركة الفكرية وتوعية وتدريب الشباب على المهارات التكنولوجية ، وأيضاً التسويق والترويج السياحي لأسوان ، موجهاً إلى تنفيذ أعمال الدهانات لواجهات العمارات السكنية فى المنطقة المحيطة بالمكتبة بنفس ألوان التنسيق الحضاري المعتمدة للمحافظة ، على أن يمتد ذلك لمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومحطة فريال ، وباقي المباني الخدمية المجاورة ، والجدير بالذكر بأن مكتبة مصر العامة ستشمل جراج لاستيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المرورى ، بجانب 4 أدوار تضم قاعة اجتماعات كبرى متعددة الأغراض ، وكذا قاعات سمينار للتدريب وملحقاتها ، كما ستضم أيضاً مراكز اتصالات ومعلومات وتدريب ، وأيضاً مكتبات لمختلف الأعمار (للكبار والأطفال) تضم أحدث الإصدارات ، فضلاً عن مسرح وسينما ، وغرف أرشيف ، وغرف خدمية ، ودورات مياه عمومية ، بينما سيتم استغلال باقي المساحة كمناطق مفتوحة ومسطحات خضراء لممارسة الأنشطة المخ