محافظ أسوان يتفقد عمليات التطوير والتجميل بكورنيش النيل القديم

أسوان - صلاح المسن

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مشروع تطوير وتجميل الكورنيش بامتداد 4 كم على 3 مستويات بدءاً من حديقة فريال، وحتى المدخل الشمالى للمدينة، حيث يضم المشروع الذى تم تنفيذ 26 % منه حتى الآن، ومخطط إنهاؤه فى يونيو 2023 على الطراز الفرعونى والنوبى إنشاء ممشى علوى وأخر سفلى بمناسيب تدريجية مبهرة، بجانب ممشى زجاجى، وأماكن عامة للجلوس ومواقف لسيارات النقل الجماعى وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بسحر نيل أسوان الخالد.

وخلال الجولة الميدانية لمحافظ أسوان يرافقه نائبه أحمد شعبان، والدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة، بجانب القيادات التنفيذية، وكذا مسئولى الشركة الوطنية للمقاولات التابعة للقوات المسلحة أكد على أننا نعمل من خلال منظومة واحدة والتنسيق الجيد بين المحافظة ووزارة السياحة والأثار والوزارات والجهات المعنية بالتنسيق الحضارى.

حيث سيتم مراجعة التصميمات والمخطط العام معها قبل البدء فى التنفيذ للحفاظ على هذه البانوراما والهوية البصرية، لافتاً إلى أن هناك خطة ورؤية متكاملة لتطوير الميادين الرئيسة بمدينة أسوان منها وضع تمثال جديد لجراح القلب العالمى من خلال إدارة المتاحف العسكرية بميدان الدكتور مجدى يعقوب بما يتناسب مع هذه القيمة والقامة الوطنية، وأيضاً الأبعاد الهندسية للميدان، وكذا إعادة تطوير ميدان الكاتدرائية مع مدخل شارع الفنادق وذلك استكمالاً لأعمال تطوير وتجميل واجهة المدينة وفقاً لمشروع الهوية البصرية الذى دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته للمحافظة فى ديسمبر الماضى، وهو الذى سيرتبط مع استكمال أعمال التطوير والتجميل وإعادة الرصف وتركيب الأنترلوك للشوارع الرئيسية والداخلية حتى طريقى كيما والسماد.

وكلف أشرف عطية رئيس مركز ومدينة أسوان برفع أى تراكمات للقمامة والمخلفات أولاً بأول، مع تلافى جميع الملاحظات التى رصدها المحافظ أثناء الجولة ومنها خروج أسلاك الكهرباء خارج الأعمدة، بجانب إغلاق ورفع أى كافيهات أو إشغالات عشوائية خارج خط التنظيم بطريق كورنيش النيل، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركة المنفذة لتوسعة الرصيف الغربى فى بعض المواقع، فضلاً عن تركيب مقاعد وبرجولات ومبردات مياه شرب فى أرصفة المراسى العامة، مع توفير التأمين الإطفائى لها.



الكورنيش



محافظ أسوان،يتفقد مشروع تطوير وتجميل الكورنيش



محافظ أسوان،يتفقد مشروع تطوير وتجميل الكورنيش



محافظ أسوان،يتفقد مشروع تطوير وتجميل الكورنيش



محافظ أسوان،يتفقد مشروع تطوير وتجميل الكورنيش



محافظ أسوان،يتفقد مشروع تطوير وتجميل الكورنيش



محافظ أسوان،يتفقد مشروع تطوير وتجميل الكورنيش



محافظ أسوان،يتفقد مشروع تطوير وتجميل الكورنيش



محافظ أسوان،يتفقد مشروع تطوير وتجميل الكورنيش



محافظ أسوان،يتفقد مشروع تطوير وتجميل الكورنيش



محافظ أسوان



محافظ أسوان،يتفقد مشروع تطوير وتجميل الكورنيش