محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة واستراحات المراقبين.. صور

أسوان - صلاح المسن

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على المرور الميدانى على عدد من اللجان الإمتحانية داخل مدرسة أحمد طه حسين الثانوية والتى تضم 337 طالبا وطالبة موزعين على 21 لجنة بواقع 16 طالبا بكل لجنة ، بجانب تفقده أيضاً لإستراحات المراقبين بمدرسة أحمد أبازيد للغات والتى تضم 11 استراحة بها 72 سريرا.

جاء ذلك فى إطار التجهيزات المكثفة التى تقوم بها أجهزة المحافظة لإنطلاق ماراثون إمتحانات الثانوية العامة والتى تبدأ من الغد 20 يونيو الجارى وتستمر حتى 21 يوليو القادم.

وخلال جولة المحافظ التى رافقه خلالها عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات لتهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء الإمتحانات على أكمل وجه ، مع دعم خطوط سير السيرفيس بسيارات إضافية من مشروع النقل الداخلى لمختلف المدن والمراكز والمناطق النائية لضمان وصول الطلاب والطالبات في المواعيد المحددة لبدء لجان الإمتحانات ، مكلفاً بأن يتم توفير الإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على إرتفاع درجات الحرارة ، بجانب توزيع 10 ألاف و 400 زجاجة مياه معدنية مثلجة على الطلاب والطالبات بشكل مستمر طوال أيام الإمتحانات للتيسير على الطلاب ، وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة ، فضلاً عن منع أى مناورات لتثبيت التيار الكهربائي مع توفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لإنقطاعها فى أى وقت حتى لا تؤثر على إنتظام الإمتحانات ، وبالتوازى مع ذلك يتم إجراء أى صيانة دورية لشبكات مياه الشرب في المناطق التي بها لجان إمتحانية ، ومن جانبه أكد عبد الكريم لطفى بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم التنسيق المسبق مع كافة الجهات المعنية بمديريات الأمن والصحة والتموين والصحة والتأمين الصحى والكهرباء للعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح سير الإمتحانات ، وتأمين كافة مراحلها لخروجها على الوجه الأكمل ، لافتاً إلى أنه سيخوض العملية الإمتحانية 7091 طالب وطالبة موزعين على 443 فرعية و 25 رئيسية ، منهم لجنة للمكفوفين ، فيما تم تجهيز 27 إستراحة للمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان المشاركين فى العملية الإمتحانية .