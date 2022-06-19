مجمع كهنة شبين القناطر يجتمعون بحضور أسقفها الجديد لمناقشة أمور رعوية

كتب: محمد الأحمدى

عقد مجمع كهنة إيبارشية شبين القناطر ، اليوم، اجتماعهم الدورى فى كنيسة السيدة العذراء بمساكن أبو زعبل (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا نوفير أسقفالإيبارشية، في أول اجتماع له بالآباء بعد تجليسه بالأمس.

وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته عن ترحيبه بالآباء الكهنة، تلتها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

وشهد مقر مطرانية شبين القناطر، أمس، تجليس نيافة الأنبا نوفير أسقف الإيبارشية المسام حديثًا، بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة وأبناء الكنيسة.

وتضمن الاحتفال، بعد صلاة العشية، طقس التجليس، وعددًا من الكلمات.

وشارك في التجليس من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا، والأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيسديرالبراموس بوادي النطرون، والأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا صليب أسقف ميتغمرودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاععينشمس والمطرية وحلمية الزيتون، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس عزبة النخل والمرج، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجرإدفو، والأنبا ديسقوروس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين، والأنبا بيشوي أسقف أسوان، والأنبا إنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا، والأنباإغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، والأنبا توماس الأسقف العام للشؤون الديرية، والأنبا أرشيليدس الأسقف العام لكنائس تورنتو بكندا.

وحضر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء غالب علوان مدير أمن المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية.