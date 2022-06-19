ما هى اضطرابات القلق؟.. الذعر والخوف وعدم الارتياح أبرز الأعراض

كتب - حسام الشقويرى

يشعر الجميع بالقلق بين الحين والآخر، على سبيل المثال قد تقلق عند مواجهة مشكلة في العمل، قبل إجراء الاختبار، أو قبل اتخاذ قرار مهم، والقلق العرضي لا بأس به، لكن اضطرابات القلق مختلفة.. إنها مجموعة من الأمراض العقلية التي تسبب قلقًا وخوفًا مستمرين وساحقين. يمكن أن يجعلك القلق المفرط تتجنب العمل والمدرسة والاجتماعات العائلية والمواقف الاجتماعية الأخرى التي قد تؤدي إلى ظهور الأعراض أو تفاقمها، حسبما نشر موقع mayoclinic

ومع العلاج ، يمكن للعديد من الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق التحكم في مشاعرهم.

أنواع اضطرابات

هناك عدة أنواع لاضطرابات القلق:

اضطراب القلق المعمم .. تشعر بقلق وتوتر مفرطين وغير واقعيين بدون سبب أو بدون سبب.

اضطراب الهلع .. تشعر بالخوف المفاجئ والشديد الذي يؤدي إلى نوبة هلع. أثناء نوبة الهلع ، قد تتعرق ، وتشعر بألم في الصدر ، وتنبض ضربات قلب ( خفقان ). في بعض الأحيان قد تشعر وكأنك تختنق أو تعاني من نوبة قلبية .

اضطراب القلق الاجتماعي .. يطلق عليه أيضًا الرهاب الاجتماعي ، ويحدث هذا عندما تشعر بالقلق الشديد والوعي الذاتي بشأن المواقف الاجتماعية اليومية. أنت قلق بشكل مهووس بشأن قيام الآخرين بالحكم عليك أو التعرض للإحراج أو السخرية.

الرهاب المحدد .. تشعر بخوف شديد من شيء أو موقف معين ، مثل الارتفاعات أو الطيران. يتجاوز الخوف ما هو مناسب وقد يدفعك إلى تجنب المواقف العادية.

الخوف من الأماكن المغلقة: لديك خوف شديد من التواجد في مكان يصعب فيه الهروب منه أو الحصول على مساعدة في حالة حدوث حالة طارئة. على سبيل المثال ، قد تصاب بالذعر أو تشعر بالقلق عند ركوب الطائرة أو المواصلات العامة أو الوقوف في صف وسط حشد من الناس.

قلق الانفصال . الأطفال الصغار ليسوا وحدهم الذين يشعرون بالخوف أو القلق عندما يغادر أحد أفراد أسرته. يمكن لأي شخص أن يصاب باضطراب قلق الانفصال. إذا قمت بذلك ، فسوف تشعر بالقلق الشديد أو الخوف عندما يترك الشخص الذي تقترب منه بصرك. ستقلق دائمًا من أن شيئًا سيئًا قد يحدث لمن تحب.

الصمت الانتقائي .. هذا نوع من القلق الاجتماعي حيث لا يتحدث الأطفال الصغار الذين يتحدثون بشكل طبيعي مع أسرهم في الأماكن العامة ، كما هو الحال في المدرسة.

اضطراب القلق الناجم عن الأدوية . يمكن أن يؤدي استخدام بعض الأدوية أو الأدوية غير المشروعة أو الانسحاب من بعض الأدوية إلى ظهور بعض أعراض اضطراب القلق.

أعراض اضطراب القلق

العَرَض الرئيسي لاضطرابات القلق هو الخوف المفرط أو القلق. يمكن أن تؤدي اضطرابات القلق أيضًا إلى صعوبة التنفس والنوم والبقاء ساكنًا والتركيز. تعتمد الأعراض الخاصة بك على نوع اضطراب القلق الذي تعاني منه.

الأعراض الشائعة هي:

الذعر والخوف وعدم الارتياح

الشعور بالذعر أو الهلاك أو الخطر

مشاكل النوم

عدم القدرة على الهدوء والثبات

برودة أو تعرق أو خدر أو وخز في اليدين أو القدمين

ضيق في التنفس

التنفس بشكل أسرع وأسرع من المعتاد (فرط التنفس)

خفقان القلب

فم جاف

غثيان

توتر العضلات

دوخة

التفكير في مشكلة مرارًا وتكرارًا وعدم القدرة على التوقف (اجترار)

عدم القدرة على التركيز

الابتعاد الشديد أو الهوس عن الأشياء أو الأماكن المخيفة