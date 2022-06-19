اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ماليزيا تشارك في الجمعية العامة للتحالف التعاوني الدولي في إسبانيا

الأحد، 19 يونيو 2022 04:00 ص
ماليزيا تشارك في الجمعية العامة للتحالف التعاوني الدولي في إسبانيا رئيس وزراء ماليزيا
أ ش أ

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أعلنت ماليزيا مشاركتها في الجمعية العامة للتحالف التعاوني الدولي في إسبانيا التي ستعقد في مدينة إشبيلية الأسبانية، في الفترة ما بين 19 و22 يونيو الجاري، وذلك بوفد برئاسة وزير تنمية ريادة الأعمال والجمعيات التعاونية الماليزي نوح عمر.
 
وذكرت وكالة الأنباء الماليزية برناما أن مدير إدارة الإتصالات المؤسسية في اتحاد الجمعيات التعاونية الوطنية الماليزية حليم إبراهيم في بيان، قال إنه من المقرر أن تشارك 312 جمعية تعاونية من 112 دولة في الجمعية العامة.
وتهدف الجمعية العامة إلى مناقشة السياسات وسبل المضي قدما بالنسبة للجمعيات التعاونية، فضال عن تبادل المعارف والخبرات والتكنولوجيا والثقافة، بحيث تواصل الجمعيات التعاونية في تقديم مساهمة كبيرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.
 
وأضاف أنه ومن المقرر أن يقوم نوح بزيارة ودية للنائبة الأولى لرئيس الوزراء الأسباني ووزيرة الشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي /نادية كالفينيو سانتاماريا/، بهدف تعزيز العالقات الثنائية وبحث التعاون في مختلف المجالات، خاصة في تطوير الجمعيات التعاونية وريادة الأعمال.
"كما سيعقد الوزير عدة اجتماعات مع القادة المحليين في مدينَتي إشبيلية ومدريد"، بحسب البيان.

ماليزيا

الجمعية العامة للتحالف التعاوني الدولي

اسبانيا

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