للنساء.. إذا كنتِ ترغبين في تقليل دهون البطن مارسى الرياضة بالصباح

كتبت إيناس البنا

يعتقد معظم الناس أن ممارسة الرياضة خلال ساعات الصباح أكثر فائدة من ممارسة التمارين في الجزء الأخير من اليوم، وقد لا يكون هذا صحيحًا بالنسبة للرجال، فقد كشفت دراسة جديدة أن فعالية التمارين الصباحية تعتمد على الجنس.

ذكرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Frontiers in Physiology ، أن الصباح هو أفضل وقت لممارسة الرياضة للنساء وفي المساء للرجال.

في حين أن التمرين في أي وقت مفيد للصحة، فقد لوحظ تحسن أكبر لدى النساء اللائي يمارسن الرياضة خلال ساعات الصباح والرجال الذين يمارسون الرياضة في المساء.

بالنسبة للنساء، أدت ممارسة الرياضة في الصباح إلى انخفاض إجمالي الدهون في الجسم ودهون البطن والورك وضغط الدم مقارنة بالتمارين المسائية.

قال الدكتور بول جي أرسيرو، الأستاذ في قسم العلوم الفسيولوجية للصحة والإنسان من كلية سكيدمور في نيويورك، أثناء ممارسة الرياضة في الصباح لتقليل دهون البطن وضغط الدم لدى النساء، تزيد التمارين المسائية من قوة عضلات الجزء العلوي من الجسم والقوة والقدرة على التحمل، وتحسن المزاج العام والشبع الغذائي.

بالنسبة للرجال، ساعدت التمارين المسائية على حرق المزيد من الدهون مقارنة بالتمارين الصباحية، على حد قوله، كما أدت ممارسة الرياضة في المساء إلى انخفاض ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب والشعور بالإرهاق لدى الرجال.

ومع ذلك، لاحظ الباحثون أن التمرينات ساعدت في تحسين الصحة العامة وأداء المشاركين خلال فترة التجربة، بغض النظر عن تخصيصهم للتمرين الصباحي أو المسائي.

تمرين الصباح للتخلص من دهون البطن



بناءً على نتائج الدراسة، أوصى الباحثين بأن النساء اللواتي يرغبن في تقليل دهون البطن وضغط الدم، مع زيادة قوة عضلات الساق في نفس الوقت، يجب أن يفكرن في ممارسة الرياضة في الصباح.

من ناحية أخرى، تعتبر التمارين المسائية خيارًا جيدًا للنساء المهتمات باكتساب قوة عضلات الجزء العلوي من الجسم ، والقدرة على التحمل ، فضلاً عن تحسين الحالة المزاجية العامة وتناول الطعام.

وأوضح الباحثون أن ممارسة الرياضة في المساء لدى الرجال أدت إلى انخفاض نسبة الكوليسترول الكلي HDL وضغط الدم ونسبة التبادل التنفسي وأكسدة الكربوهيدرات، حيث أصبحت الدهون مصدر الوقود المفضل.