التمرين الصباحى أم المسائى؟.. أيهما أفضل لصحتك؟.. ولماذا؟

كتبت إيناس البنا

يعتمد اختيار توقيت معين ل ممارسة الرياضة على حالة جسدك، فسواء اعتمدت على روتين صباحى أو مسائى، لكل منهما إيجابياته وسلبياته.

بعد النوم خلال الليل ووفقا لموقع "verywellfit" ، يكون جسمك في وضع هادئ وآلياته الجسدية في أدنى مستوياتها، وقد يساعد التمرين الصباحي في بدء تشغيل جسمك عن طريق تنشيط الطاقة، مما يساعدك على البقاء نشط طوال اليوم.



التمارين الصباحية

تمارين الصباح تبقي مستويات الطاقة الخاصة بك فى المستويات الأمثل حيث لا تنفد الطاقة، وهذا يزيد من كفاءتك في العمل أيضًا.

التمرين في الصباح ، وخاصة قبل الإفطار يشجع على حرق الدهون بشكل أسرع بالمقارنة بالتمرين المسائي، والى جانب ذلك ، فإنه يضخم الأيض لحرق المزيد من السعرات الحرارية.



ما هي التحديات؟ وظائف الجسم ليست نشطية في الصباح ، خاصةً الرئتين لأن الممرات الهوائية تتقلص في الليل. لذلك ، غالباً ما يجد الناس صعوبة في التنفس في الصباح.

أيضا بعد الاستيقاظ، تصبح المفاصل والعضلات شديدة، مما يجعلها عرضة للارتداء، وهذا هو السبب في أن عملية الاحماء ضرورية قبل التمرين ، خاصة في الصباح.

أيضا التمرين على معدة فارغة أمر خطير بالنسبة لحرق لا شيء ما ؛ يجب أن يكون هناك شئ تناوله قبل التمرين.



التمارين المسائية

إذا بقيت نشيطًا طوال اليوم ، فإن التمرين المسائي يمكن أن يحقق نتائج رائعة لك، على عكس الصباح ، تعمل وظائف جسمك في ذروتها ، مما يوفر لك أقصى طاقة.

خلال المساء يكون هناك ضغط أقل على المفاصل والعضلات في الجزء الأخير من اليوم مما يعني أن هناك حد أدنى من خطر الإصابات.



صعوبات التمارين المسائية

وقت المساء هو وقت صعب، حيث تكثر الحفلات والتجمعات العائلية والأصدقاء والاجتماعات، كما لا يعتبر التمرين قبل النوم مفيدًا لأنه قد يؤدي إلى مشاكل في النوم.

هناك إيجابيات وسلبيات لكل من التدريبات الصباحية والمسائية، وهذا يعتمد عليك لأن لا أحد يعرف جسمك أفضل منك.