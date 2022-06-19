كليات جامعة القاهرة تواصل تنظيم امتحانات نهاية التيرم الثانى

تواصل كليات جامعة القاهرة اليوم الأحد تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021 / 2022 ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.
وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة شدد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية خلال الامتحانات وأهمها:-
1- شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل.
2- ارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته.
3- توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار.
4- إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب.
5- يراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب.
6- أن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلفة.
7- أن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة.
8- أن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية.
9- الالتزام بنظام البابل شيت في الامتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه.
10- الالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية فى حل أى مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.
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