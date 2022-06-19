كليات جامعة القاهرة تواصل تنظيم امتحانات نهاية التيرم الثانى

كتب ـ محمد صبحى

تواصل كليات جامعة القاهرة اليوم الأحد تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021 / 2022 ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة شدد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية خلال الامتحانات وأهمها:-

1- شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل.

2- ارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته.

3- توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار.

4- إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب.

5- يراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب.

6- أن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلفة.

7- أن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة.

8- أن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية.

9- الالتزام بنظام البابل شيت في الامتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه.

10- الالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية فى حل أى مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.