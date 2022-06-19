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كليات جامعة القاهرة تواصل تنظيم امتحانات نهاية التيرم الثانى

الأحد، 19 يونيو 2022 07:00 ص
كليات جامعة القاهرة تواصل تنظيم امتحانات نهاية التيرم الثانى امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى
كتب ـ محمد صبحى

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تواصل كليات جامعة القاهرة اليوم الأحد تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021 / 2022 ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.
 
وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة شدد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية خلال الامتحانات وأهمها:-
 
1- شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل.
 
2- ارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته.
 
3- توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار.
 
4- إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب.
 
5- يراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب.
 
6- أن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلفة.
 
7- أن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة.
 
8- أن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية.
 
9- الالتزام بنظام البابل شيت في الامتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه.
 
10- الالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية فى حل أى مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.
 

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