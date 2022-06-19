اليوم السابع
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كامالا هاريس تستقبل شحنة جديدة من لبن الأطفال فى إطار عملية "الحليب الطائر"

الأحد، 19 يونيو 2022 01:46 م
كامالا هاريس تستقبل شحنة جديدة من لبن الأطفال فى إطار عملية "الحليب الطائر" لبن الأطفال - أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد

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أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أن شحنة من لبن الأطفال زنتها نحو مليون رطلا ستصل إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل، فى إطار عملية الحليب الطائر لسد العجز الشديد من حليب الأطفال بالولايات المتحدة.

وقال موقع قناة ABC News إن نحو 750 ألف عبوة من لبن أطفال دانون، بما يعادل 19 مليون زجاجة سعة 8 أونصات، سيتم استيرادها من منشأة الشركة فى إيرلندا، ومن المتوقع بيعها فى متاجر التجزئة الكبرى فى يوليو المقبل.

وستتكون الشحنة من اللبن المناسب لأغلب الأطفال الأصحاء، لكنها قد لا تكون مناسبة للأطفال المبتسرين، والذين يواجهون خطر نقص الحديد أو يعانون من نقص الوزن عند الولادة.

وكانت إدارة بايدن قد أطلقت عملية الحليب الطائر، والتي تشمل جهود مواجهة النقص الحاد فى لبن الأطفال فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة، والتي أدت إلى إسراع الآباء لإيجاد أى مخزون متاح فى المتاجر.

واستقبلت نائبة الرئيس كامالا هاريس الشحنة الأخيرة فى مطار دالاس الدولى فى ولاية فرجينيا يوم الجمعة، قادمة على متن الخطوط المتحدة من بريطانيا.

وقالت هاريس: دعونا نكون واضحين، يتعلق هذا حقا بما ينبغي أن يكون واحدا من أهم الأهداف لأى منا، وهو ضمان تلبية احتياجات أطفالنا وأطفال بلدنا.

ولجأت إدارة بايدن التي واجهت انتقادات عديدة بسبب استجابتها للأزمة، إلى قانون الإنتاج الدفاعى لتكثيف الإنتاج المحلى ووسعت الوصول إلى لبن الأطفال المتلقين فى برنامج التغذية الخاص للسيدات والرضع والأطفال.

 

 


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