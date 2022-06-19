قائد الجيش البريطاني: علينا الاستعداد للقتال في أوروبا من جديد

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قال القائد الجديد للجيش البريطاني الجنرال باتريك ساندرز "إنه يجب أن يكون لبريطانيا جيشًا قادرا على القتال في أوروبا من جديد وهزيمة روسيا".



وأكد ساندرز، الذي تسلم قيادة الجيش البريطاني يوم الاثنين الماضي من الجنرال مارك كارلتون سميث - بحسب ما نقلته صحيفة "آي" البريطانية، اليوم الأحد أن "مهمته الوحيدة" ستكون "جعل جيشنا فتاكًا وفعالاً قدر الإمكان".



وقال في رسالة لجنوده "نحن الجيل الذي يجب أن يعد الجيش للقتال في أوروبا من جديد، هناك الآن ضرورة ملحة لتشكيل جيش قادر على القتال إلى جانب حلفائنا وهزيمة روسيا في المعركة".. وأضاف "أنا أول رئيس لهيئة الأركان العامة منذ عام 1941 يتولى قيادة الجيش في ظل حرب برية في أوروبا تشارك فيها قوة قارية"، في إشارة إلى روسيا.



وتابع "تؤكد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هدفنا الأساسي، ألا وهو أن نحمي المملكة المتحدة من خلال الاستعداد للقتال في حروب على الأرض وكسبها".