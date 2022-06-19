فيضانات عارمة تضرب حوض نهر اللؤلؤ جنوبي الصين

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أعلنت الصين، اليوم الأحد، أن فيضانات عارمة ضربت حوض نهر اللؤلؤ جنوبي البلاد جراء الأمطار الغزيرة الأخيرة في المنطقة، والتي تسببت في ارتفاع منسوب المياه في الأنهار الرئيسية.



وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أن الفيضانات حدثت في نهري شيجيانغ وبيجيانغ الرئيسيين بحوض نهر اللؤلؤ بعد أيام قليلة من السيول التي اجتاحت المنطقة يوم الثلاثاء، والتي دفعت وزارة الموارد المائية في البلاد إلى رفع مستوى الاستجابة للطوارئ من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث، لتعزيز أعمال الوقاية من الفيضانات.



وعززت الوزارة جهود السيطرة على الفيضانات في الخزانات التي اجتاحتها الأمطار، والأنهار الصغيرة والمتوسطة والمناطق الجبلية فيما جرى إرسال 5 مجموعات عمل إلى مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين ومنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ، حيث بقي مستوى الاستجابة للطوارئ عند المستوى الثالث.



ولدى الصين نظام استجابة للطوارئ مكون من أربعة مستويات للسيطرة على الفيضانات، حيث يعد المستوى الأول هو الأكثر شدة.