اليوم السابع
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فتح باب التقدم بمدرسة الضبعة النووية لطلاب الشهادة الإعدادية.. تعرف عليها

الأحد، 19 يونيو 2022 08:00 ص
فتح باب التقدم بمدرسة الضبعة النووية لطلاب الشهادة الإعدادية.. تعرف عليها مدرسة الضبعة النووية
كتبت ــ رحمة رمضان

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يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريد معرفته عن  تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2022 والشروط والأوراق المطلوبة لمن يرغب فى الالتحاق بها من طلاب الشهادة الإعدادية كبديل عن الثانوية العامة، وتكون مدة الدراسة بمدرسة الضبعة 5 سنوات، وفيما يلي الشروط والأوراق المطلوبة:
 
1- أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية.
 
2-أن يكون مجموع الطالب في مادتي اللغة الإنجليزية والعلوم أكثر من 90%.
 
3-يكون الطالب مصري الجنسية ومن أب وأم مصريين.
 
4-النجاح في اختبارات القبول واختبار الحاسب الآلي.
 
5-تسديد المصروفات المدرسية عند قبول الطالب في المدرسة.
 
وفيما يلى الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة الضبعة النووية:
 
1-شهادة الإعدادية مع إحضار وصور منها.
 
2-شهادة ميلاد الطالب مع إحضار صورة منها.
 
3-صور شخصية للطالب.
 
4-إثبات حسن سلوك وسمعة الطالب.
 
5- صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر. 
 
 

مدرسة الضبعة

التقدم لمدرسة الضبعة

مدرسة الضبعه النوويه



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