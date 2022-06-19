فاينانشيال تايمز: هيلارى كلينتون تستبعد خوض انتخابات 2024 الرئاسية

كتب محمد جمال

أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلارى كلينتون، أنها لن تترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024 وقالت في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز": "هذا غير وارد".

وأضافت، أن "الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن ينوى الترشح من الحزب الديمقراطي لولاية جديدة"، وتابعت: "سيكون من المدمر التنافس مع بايدن"، مشيرة إلى أنها "لا تستبعد مشاركة الجمهوري دونالد ترامب فى الانتخابات".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن "بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية فى انتخابات عام 2024".

وأشار مقال في مجلة "المحافظ" الأمريكية، إلى أنه "من غير المرجح أن يتم انتخاب بايدن لولاية ثانية بسبب الشيخوخة والمشاكل الصحية".

يذكرأن، أكد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أنه سوف "يقاتل بشكل أقوى" فى السباق إلى البيت الأبيض المحتمل فى عام 2024 بسبب تبرئة محامى حملة هيلارى كلينتون فى قضية منذ عام 2016 بتهمة الكذب على مكتب التحقيقات الفدرالى.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز: "إذا كان هناك أى شيء، فهو يجعلني أرغب في القتال بقوة، فإن بلدنا قد دمرت.. حدودنا سيئة.. وانتخابات سيئة.. ونظام المحاكم لا يعمل بشكل صحيح ".

وتغلب ترامب على كلينتون في عام 2016 لكنه خسر أمام جو بايدن في عام 2020 ، وهي هزيمة يرفض قبولها ، مدعيا أنها نجمت عن تزوير انتخابي.

واتهم محامي هيلارى كلينتون، مايكل سوسمان، بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي عندما دفع بمعلومات تهدف إلى التشكيك في ترامب وعلاقاته بروسيا وتمت تبرئته يوم الثلاثاء.

وأثناء محاكمة سوسمان شهد مدير حملة كلينتون روبي موك، أن هيلاري كلينتون نفسها وافقت على نشر معلومات غير مثبتة وتم فضحها لاحقًا لوسائل الإعلام تزعم سرًا أنها سرية وزعمت وجود قناة اتصالات بين منظمة ترامب وبنك ألفا الروسي.

وأضاف ترامب: "بلدنا يتم تدميره بشكل منهجى، لقد تجسسوا على حملتى، أنا أعلم ذلك كان هذا غير قانونى تماما.. ما فعلوه كان خيانة كما عرض بلادنا لخطر كبير مع روسيا".

أما بالنسبة لكلينتون، فقال ترامب: "عليها أن تخجل من نفسها وقد خسرت الانتخابات. يجب أن تخجل من نفسها وكذلك يجب أن يخجل [آدم] شيف وكل هؤلاء السياسيين الفاسدين".