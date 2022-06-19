ضحايا مستريحة كفر شكر: جمعت 3 ملايين جنيه شقى عمرنا ودمرت حياتنا.. لايف

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، مع ضحايا مستريحة كفر شكر بمحافظة القليوبية، والتي أوهمت ضحاياها بتشغيل أموالهم في تجارة التكييفات وهايبر ماركت وحضانة للأطفال، مقابل أرباح شهرية بالاتفاق فيما بينهم، حيث جمعت منهم مبالغ مالية تخطت ال 3 ملايين جنيها، ليحرروا محضر بالواقعة حمل رقم 2870 لسنة 2022 إدارى كفر شكر، ويتم ضبط أحد المتهمتين وتفر المتهمة الأخرى هاربة، ليطالبوا بسرعة ضبط المتهمة الهاربة وإعادة المبالغ الخاصة بهم.

في البداية قالت سمر بندارى، أحد ضحايا مستريحة كفر شكر بمحافظة القليوبية، إنها تعرفت على المتهمة منذ فترة بعيدة كما أنها أوهمتها بقدرتها علي تشغيل أموالها مقابل أرباح شهرية تم الاتفاق عليها تصل ل10% من إجمالي المبلغ المدفوع، مشيرة إلى أنها جمعت لها مبلغ 350 ألف جنيه من ميراثها عن والدها، موضحة أنها أوفت بسداد أرباح الشهر الأول، لكن بعد ذلك بدأت في المراوغة في سداد باقي الشهور.

وتابعت إحدى ضحايا مستريحة كفر شكر، أن المتهمة اتبعت أساليب وحجج كثيرة لمراوغتهم في سداد أرباحهم الشهرية، وبالفعل لم تدفع لهم أي شئ، موضحة أن الضحايا طالبوها برد أصول أموالهم إلا أنها رفضت أيضا وراوغتهم، وفوجيوا باختفائها في اليوم التالي من وعدها لك برد جزء من أموالهم، مطالبين بسرعة ضبط هذه المتهمة وتقديمها للعدالة.