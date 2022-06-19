ضبط 360 كيلو فراخ ولحوم فاسدة وتحرير محاضر تموينية ورفع إشغالات بالهرم

شنت محافظة الجيزة حملة مكبرة بقطاع منشأة البكاري، تحت إشراف ومتابعة المهندس حسن موافى رئيس حى الهرم، بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة الإشغالات وإدارة التموين وشئون البيئة بالحى ومديرية الطب البيطرى بشن حملة مكبرة على الأسواق والمحلات والمطاعم لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية لمواجهة التلاعب بالأسعار وضبط المتهمين.

ومن خلال التفتيش ومراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة، تم ضبط عدد من المطاعم والماركت بحوزتها لحوم وفراخ "فاسدة" وتم ضبط 150 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بدون أى بيانات تفيد المصدر والصلاحية وضبط 210 كجم فراخ منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات القياسية وغير صالحه للاستخدام الآدمي.

وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما تم تحرير 7 محاضر تموين لمخزن تجميع طيور وهياكل فراخ، مخبز سياحى، كافيه، سوبر ماركت، كبابجى، محمصات، محل خضراوات يتم إدارتهم بدون ترخيص وعدم وجود شهادة صحية وتم رفع جميع محتويات المحلات ورفع كافة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق ورفع كافة الاشغالات المقاهى المخالفة ومصادرة 150 حالة إشغال متنوعة ما بين كراسى وشيش واستاندات وثلاجات وعربات لباعة جائلين وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .