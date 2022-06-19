اليوم السابع
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7 محاذير لإقامة شوادر عرض وبيع الأضاحى بالشوارع.. غرامة 3 آلاف جنيه

الأحد، 19 يونيو 2022 01:00 ص
7 محاذير لإقامة شوادر عرض وبيع الأضاحى بالشوارع.. غرامة 3 آلاف جنيه شادر لبيع الخراف - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وذلك بناء على قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
ويعرض اليوم السابع غرامات ذبح وبيع الأضاحى بالشوارع وشروط الحصول على تصريح لإقامة الشوادر وعقوبة المخالف..
 
  1. ممنوع إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق.
  2. يمكن إقامتها داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة.
  3. تحصيل 3000 جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء لأصله.
  4. قرار المنع يهدف إلى تلافي المخلفات التي تنتج عن إقامة الشوادر بالمواقع غير المخصصة لها.
  5. القرار والغرامات تطبق على الجمعيات أيضا.
  6. فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد .
  7. تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى .

محافظة الجيزة

شوادر بيع الأضاحى

الاضاحي

الجيزة

عيد الاضحى



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