شهود عيان يرون تفاصيل إنهاء حياة سائق نقل على يد سائق توك توك بالدقهلية

روى شهود العيان بقرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية تفاصيل الواقعة المأساوية التى شهدتها القرية منذ قليل وهى مقتل سائق نقل على يد سائق توك توك بسبب الخلاف على اولوية المرور داخل احدى الشوارع بالقرية مما ادى لنشوب شجار بينهما.

وقال أحد شهود العيان: "أثناء خروجنا من صلاة المغرب تفاجئنا بخلاف وشجار وتجمع أهل القرية تحركنا لمكان الشجار وشاهدنا المجنى عليه ملقى أرضا بعد طعنه نافذة فى الصدر أودت بحياته".

وقال أحد الجيران، إن المجنى عليه متزوج منذ شهرين فقط وأنه شخص سوى وعلى خلق والجميع يعرفه جيدا.

وتلقى مدير أمن الدقهلية لواء سيد سلطان إخطارا من مدير البحث الجنائى بتلقى إشارة عقيد فتحى هاشم مأمور مركز شرطة منية النصر بإشارة من أمن المستشفيات بوصول على حافظ السيد على 42 سنة والمقيم بالدراكسه سائق سيارة نصف نقل إلى مستشفى منية النصر المركزى ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصولة.

بالبحث والتحرى توصلت التحريات التى اجرتها مباحث المركز بمقتل سائق سيارة ربع نقل ويدعيعلى حافظ السيد على 42 عام على يد إبراهيم على العزب 29 عاما، شهرته "شامبو" سائق توك وذلك بسبب على خلاف اسبقيه المرور داخل شارع الجزار بقرية الدراكسة التابعة لنفس المركز مما أدى لوفاة الأول فالحال إثر طعنة نافذة بالصدر تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى منية النصر المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتم القبض على الجانى بمعرفة الشرطة وجارى عمل المحضر اللازم وتحويل الجثمان إلى المستشفى الدولى للتشريح لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.