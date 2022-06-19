شركة مياه البحر الأحمر تنشئ محطة طاقة شمسية لترشيد الطاقة.. صور

تنشأ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، محطة طاقة شمسية بهدف ترشيد الطاقة، حيث تفقد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، محطة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والتي يتم تنفيذها بشركة مياه البحر الأحمر لترشيد استهلاك الطاقة.
وقالت الشركة في بيان لها أن تلك المحطة تعد باكورة مشروعات الطاقة الشمسية لترشيد الطاقة بمحطات مياه الشرب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، وأكد رئيس الشركة أن استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء يأتي ضمن خطة الشركة لمواكبة التكنولوجيا الجديدة والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة بهدف توفير الطاقة اللازمه لتشغيل المحطات.
واضاف في بيان للشركة أن من المقرر ان يتم التوسع في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية بعدد من محطات المياه علي مستوي مدن المحافظة لترشيد استهلاك الطاقة المستخدمه بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي.
الطاقة الشمسية الجديدة بشركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب يتفقد محطة الطاقة الشمسية
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