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رئيس جامعة حلوان يتابع سير الامتحانات بكلية الاقتصاد المنزلي.. صور

الأحد، 19 يونيو 2022 01:37 م
رئيس جامعة حلوان يتابع سير الامتحانات بكلية الاقتصاد المنزلي.. صور رئيس جامعة حلوان يتفقد لجان الامتحانات
كتب محمد صبحى

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تفقد الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان سير الامتحانات بكلية الإقتصاد المنزلي ، بمرافقة الدكتور خالد القاضي عميد الكلية، والوكلاء وبعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
 
وأشاد الدكتور ممدوح بتنظيم الكلية لعملية الامتحانات والإجراءات الاحترازية المتخذة والتهوية الجيدة والتباعد، فرعاية الطلاب هي أولى أولويات الجامعة، وكذلك المتابعة الدورية للطلاب أثناء الامتحانات للاستماع لهم، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمتهم، وتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدتهم على التفوق والنجاح، متمنياً التوفيق والنجاح والسداد للطلاب. 
 
 أشاد الدكتور خالد القاضي بحرص قيادات  الجامعة الدائم للتواصل المستمر مع الطلاب للاستماع لهم وتلبية مطالبهم.
 
 
 
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