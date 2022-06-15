كلية التكنولوجيا بجامعة حلوان تستعد لقبول دفعة جديدة من برنامج تأهيل المعلمين

كتب محمد صبحى

بدأت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان قبول دفعة جديدة من برنامج تأهيل المعلمين، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، وذلك بداية من 24 / 6 / 2022، وتم تحديد موعد امتحان القدرات يوم السبت المقبل الموافق 18 / 6 / 2022.

أوضح الدكتور ممدوح مهدي أن البرامج التى تقدمها الجامعة تهدف إلى تنمية المهارات ومواكبة التقدم التكنولوجى الذى تشهده البلاد، وكذلك للنهوض بالعملية التعليمية.

كما أشار الدكتور إبراهيم لطفي أن برنامج تأهيل المعلمين من البرامج الهامة في عملية التطوير المنشودة و يهدف البرنامج إلي تأهيل المدرسين العمليين العاملين في الخدمة لاكساب هذه الفئه التأهيل اللازم لأداء عملهم في تدريس المواد الفنية وتنفيذ التدريبات العملية في صورة تكاملية بكفاءة واقتدار من خلال أحدث الوسائل التعليمية.

وشروط التقدم للبرنامج كالآتي:

1. أن يكون الدارس حاصلا على دبلوم المعاهد الصناعية أو دبلوم الثانوي الصناعي نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها ، وأن یکون الدارس من العاملين بالتدريس في وزارة التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية.

2. لا يتم قيد الطالب بالكلية إلا بعد تسديد كافة الرسوم والمصروفات .

3. مدة الدراسة لا تقل عن سبعة فصول دراسية.

الأوراق المطلوبة للتقديم للبرنامج:

- أصل المؤهل + صورة .

- خطاب يفيد بأن الدارس على رأس العمل حتى تاريخه .

- بيان حالة( أصل + صورة ) .

- شهادة الجيش ( أصل + صورة ) .

- شهادة ميلاد ( أصل + صورة ).

- 6 صور شخصية .