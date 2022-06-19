رئيس الشيشان: وسائل الإعلام الأوكرانية تتجاهل التقدم الناجح للجيش الروسي

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن وسائل الإعلام الأوكرانية تتجاهل التقدم الناجح الذي يحققه الجيش الروسي وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس الشيشان الروسية: تعتم وسائل الإعلام الأوكرانية على تقدم قواتنا الناجح وهذا أمر مفهوم، لأنك تحتاج إلى رسم صورة مواتية يقبلها الغرب، لكن الحقيقة غير ذلك، موضحا أن الخسائر الفادحة بين صفوف المرتزقة الأجانب في أوكرانيا.

وفى وقت سابق ترسل ألمانيا مدافع هاوتزر جديدة إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة ومن المتوقع أيضًا توفير إمدادات مدفعية وراجمات صواريخ متعددة الإطلاق "إم ال آر إس".

وقالت السفيرة الألمانية لدى أوكرانيا أنكا فيلدوسن ، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، إنه من المقرر أن تتسلم القوات المسلحة الأوكرانية منظمة هيمارس عالية الحركة التي توردها بريطانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مدافع الهاوتزر.

وأفادت بأنه يجري الآن تجميع هيمارس في أوروبا بينما يتدرب الجيش الأوكراني على كيفية استخدامها.

وتابعت قائلة إنه من المتوقع توريد أنظمة دفاع جوي حديثة مضادة للصواريخ الباليستية كان قد أعلن عنها المستشار الألماني أولاف شولتز أكتوبر الماضي، لافتة إلى أنها ما زالت قيد التصنيع.