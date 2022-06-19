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رئيس الشيشان: خسائر فادحة بين المرتزقة الأجانب فى أوكرانيا

الأحد، 19 يونيو 2022 10:18 ص
رئيس الشيشان: خسائر فادحة بين المرتزقة الأجانب فى أوكرانيا رمضان قديروف
كتب أحمد عرفة

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أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف، عن وقوع خسائر فادحة بين المرتزقة الأجانب في أوكرانيا، متابعا: يفكر الذين لا يزالون على قيد الحياة في صفوفهم، بشكل متزايد في مغادرة منطقة العمليات القتالية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس الشيشان: "نادرا ما ينشر المرتزقة مقاطع فيديو لإخفاقاتهم، في الواقع خسائر الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا ضد القوات المسلحة الروسية كبيرة، والأحياء يفكرون بشكل متزايد في التخلي عن هذه القضية عديمة المعنى والابتعاد عن أوكرانيا قدر الإمكان.

وأوضح رئيس الشيشان المرتزقة الأجانب كانوا يتفاخرون في بداية مارس بقيادتهم المتهورة للعربات المدرعة، أما الآن فهم يعلنون بشكل يائس عن عجزهم.

 


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