دونيتسك: خسائر الجيش الأوكرانى زادت عن 30 شخصا خلال 24 ساعة

كتب أحمد عرفة

قالت قوات جمهورية دونيتسك، إن خسائر الجيش الأوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية، زادت على 30 شخصا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت جمهورية دونيتسك، ، أنه تم تدمير 3 راجمات صواريخ "غراد" وسيارتين مدرعتين وطائرة واحدة بدون طيار من طراز فوريا.

وفى وقت سابق أعلنت روسيا عن فتح تحقيقات تتعلق باستخدام القوات الأوكرانية وسائل وأساليب حرب محظورة عبر القصف المنتظم لجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

وأوضحت لجنة التحقيقات الروسية حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم ) الإخبارية اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية نفذت قصفا مدفعيا بأسلحة ثقيلة بينها نظام صواريخ تكتيكي من طراز (توتشكا أو) مستهدفة مساكن ومنشآت مدنية في دونيتسك ولوجانسك.

وأضافت اللجنة الروسية أن القصف الأوكراني أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين بينما تضررت مباني سكنية وروضة أطفال.

وكان نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي قد اتهم الغرب بتجاهل القصف الأوكراني على المناطق السكنية في دونباس والتكتم على جرائم نظام كييف بحق المدنيين هناك.